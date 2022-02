Manchester City? "Eliminatória de 50-50, Sporting defende muito bem"

O Manchester City é forte, mas não é favorito frente ao Sporting. A pretexto do desafio desta terça-feira da Liga dos Campeões, Bola Branca entrevistou Lucas João, avançado internacional português que cumpre, ao serviço do Reading, a sua sétima época consecutiva no futebol inglês. Apesar do poderio do Manchester City, Lucas João recusa entregar o favoritismo à equipa treinada por Pep Guardiola.

Portugueses em destaque e um ataque demolidor

Lucas João considera que a principal arma do Manchester City está na forma agressiva e envolvente como a equipa se projeta na procura do golo. Os portugueses Ruben Dias, João Cancelo e Bernardo Sillva têm sido determinantes para a época de sucesso do City, que lidera a liga inglesa com nove pontos de vantagem sobre o Liverpool.

"Os portugueses têm conseguido destaque no futebol inglês e os do Manchester City têm estado a um nível muito elevado. O ataque do City é muito forte", diz.

Feliz no país do futebol

Nesta entrevista a Bola Branca, Lucas João, avançado de 28 anos, ex-Nacional da Madeira, fala da sua longa experiência no futebol inglês, onde chegou em 2015 para representar o Sheffield Wednesday, na altura treinado por Carlos Carvalhal. Esta época Lucas João soma dois golos e uma assistência em oito jogos pelo Reading, que luta para se manter no segundo escalão do futebol inglês, onde o avançado pretende prosseguir carreira.

"Tenho vivido aqui os melhores momentos da minha vida, tem sido uma experiência única. Este é o país do futebol e é aqui que quer estar", refere.

Na temporada passada, Lucas João apontou 22 golos e sete assistências, na sua melhor época individual. Em Portugal, passou pelo Nacional e Mirandela.

Voltar à seleção é objetivo

Em 2015, Lucas João chegou a marcar presença em dois jogos da seleção portuguesa. O sonho do regresso ao espaço da seleção nacional continua vivo, depois dessa experiência já lá vão sete anos.

"A seleção nunca se esquece e é sempre um objetivo. Continuo a trabalhar e a tentar dar nas vistas para ser opção", conclui.