Sporting. Pedro Gonçalves apenas no ginásio

O Sporting voltou aos treinos, após a partida do Dragão, para preparar a eliminatória da Liga dos Campeões contra o Manchester City.

Pedro Gonçalves voltou a trabalhar apenas no ginásio e, por isso, aumentam as dúvidas quanto à utilização do jogador na próxima terça-feira. De recordar que "Pote" já falhou o clássico contra o FC Porto, por lesão.

No treino deste domingo, Rúben Amorim chamou os jovens Pedro Sanca e Manuel Mendonça, ambos de 16 anos.

Os leões têm novo treino esta segunda-feira, às 10h30. O técnico Rúben Amorim fala sobre a Champions às 18h30.