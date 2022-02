Frederico Varandas. "Este jogo reflete 40 anos de Pinto da Costa"

Veja também:

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, desferiu duras críticas no final do encontro com o FC Porto, no estádio do Dragão, que terminou empatado a duas bolas. Após o apito final gerou-se numa enorme confusão e aconteceram várias expulsões.

“Tenho 43 anos de idade e este jogo para mim reflete o que foram os últimos 40 anos do futebol português, numa era em que há um presidente chamado Pinto da Costa. Este jogo reflete bem o que têm sido estes 40 anos de Pinto da Costa”, declarou Frederico Varandas na sala de imprensa.

“O que me surpreende mais, e digo isto não apenas enquanto presidente do Sporting, mas também como cidadão português, ver numa tribuna presidentes de Câmara e ilustres políticos e todos assobiam para o lado, para mais um espetáculo decadente e horrível de um país que quer ser da União Europeia, que quer ser de primeiro mundo”, prosseguiu.

O presidente do Sporting alega que “elementos de organização do evento, com coletes azuis, invadiram o campo e agrediram jogadores”.

“Isto é o pior do desporto, o pior que Portugal tem a nível de desporto. E ninguém tem coragem. Acha tudo normal. Depois, ganha-se um jogo, um título, uma taça e é competente”, sublinhou.