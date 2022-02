Rúben Amorim cita Conceição para reagir a elogios de Guardiola. "São canções de embalar"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, citou Sérgio Conceição, em tom de brincadeira, quando confrontado com os elogios de Pep Guardiola, treinador do Manchester City, em relação à sua equipa.

Entre risos, o técnico diz que "isso são canções de embalar". A frase é originalmente de Sérgio Conceição, que reagiu desta maneira quando questionado sobre os elogios de Rúben Amorim aos dragões.

O técnico diz que ainda não pode pensar no Manchester City, reconhecendo a importância do jogo do Porto para as contas do título, recordando ainda a visita ao Dragão no ano passado.

"O Porto é uma montanha tão grande para escalar, e isso é uma novidade para toda a gente. O jogo do Dragão foi o jogo do ano para nós na época passada. Desta vez, temos o Porto, é um jogo do título, e depois se calhar a melhor equipa do mundo. Só nos vai ajudar no futuro. Pode prejudicar o treinador, mas acho que o Sporting está no lugar em que devia estar. Tenho a certeza que o futuro o Sporting será por este caminho", atira.

Na quarta-feira, Pep Guardiola mostrou-se "surpreendido" com a qualidade do Sporting, antes do empate para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

"A Liga dos Campeões está ao virar da esquina. Temos muitos jogos complicados pela frente. Vi o Sporting e temos de nos preparar bem, fiquei muito impressionado com aquilo que fizeram”, disse Guardiola.

O Porto-Sporting joga-se no Estádio do Dragão, esta sexta-feira às 20h15, um jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.