"Pedro Gonçalves será uma baixa importante para o Sporting"

"Por aquilo que têm sido as suas prestações, por ter mais tempo com a equipa e por aquilo que tem feito, tanto em golos como em assistências, acho que é o principal candidato ao lugar é Nuno Santos. Tem jogado bem sempre que é chamado, tanto na defesa como no ataque. Acredito que será Matheus Reis a jogar a lateral-esquerdo, por isso o Nuno Santos pode ser puxado para a frente", antevê.

"Sem dúvida que é uma grande baixa, até porque tem sido um jogador com uma importância muito grande nesta equipa do Sporting. Por aquilo que fez a época passada, por aquilo que faz, pelos golos que marca e por aquilo que é em termos de assistências, é um jogador muito importante em todos os jogos", começa por dizer Litos, em entrevista à Renascença .

Pedro Gonçalves está em dúvida para o clássico com o FC Porto e Litos, antigo jogador do Sporting, considera que, caso não recupere, o médio será uma baixa muito importante nos leões.

Dragões com vantagem caseira no clássico, Sporting(...)

Se vencer, FC Porto "fica com o campeonato na mão"

Numa avaliação mais global, sobre os efeitos do resultado do clássico, Litos considera que se o Porto vencer "fica com o campeonato na mão".

"O Sporting necessita da vitória para encurtar a distância para o primeiro lugar. São duas equipas que estão num bom momento, já tiveram um ou outro resultado menos bom, especialmente o Sporting, mas o FC Porto também tem algumas dificuldades a defender. Vão defrontar-se as duas melhores equipas da atualidade", acrescenta.

O FC Porto, líder do campeonato, entra em campo com seis pontos de vantagem sobre o Sporting, segundo classificado. O clássico, a contar para a jornada 22 da I Liga, está marcado para as 20h15 desta sexta-feira. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.