Nuno Sousa apresenta lista às eleições do Sporting

A candidatura encabeçada por Nuno Sousa às eleições do Sporting apresentou a sua lista, na qual se destacam os nomes de João Gaspar e Pedro Domingos, que presidirão à Mesa da Assembleia-Geral e do Conselho Fiscal, respetivamente.

“Continuaremos a preconizar a equidade, transparência e diálogo, como até aqui, promovendo e estando disponíveis para o saudável debate de ideias com os restantes candidatos que, desde já, saudamos. Seremos sempre pelo engrandecimento do nosso clube e pelos sócios, verdadeiros ativos imprescindíveis do Sporting Clube de Portugal”, pode ler-se no comunicado da candidatura "Pelo Meu Sporting".

O Conselho Diretivo, que será presidido por Nuno Sousa, terá como vice-presidentes Rui Silva, Hélder do Amaral e Pedro Lopes, além dos vogais Pedro Duarte, Ricardo Henriques e Rui Pereira.

Da Mesa da Assembleia-Geral fazem parte, além de João Gaspar, o vice-presidente Joaquim Costa, os secretários Francisco Simões, Carlos Leal e Rossana Amador e os suplentes Nuno Monteiro e Pedro Ramos.

O Conselho Fiscal, encabeçado por Pedro Domingos, terá Luís Silva como vice-presidente, Susana Costa, Carlos Fernandes, Nuno Almeida, Pedro Carreira e Tiago Carvalho como membros e Carlos Pires e Fernando Elias dos Santos, como suplentes.

O ato eleitoral no Sporting está marcado para o dia 5 de março, data em que finda o mandato da atual direção presidida por Frederico Varandas, iniciado a 9 de setembro de 2018.

Nuno Sousa, Frederico Varandas e Ricardo Oliveira são os candidatos à presidência do Sporting, para um mandato até 2026, depois de terem formalizado as respetivas candidaturas ao escrutínio.