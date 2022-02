Pedro Gonçalves não treina a dois dias do clássico

Pedro Gonçalves não treinou, esta quarta-feira, em Alcochete e é dúvida no Sporting para o clássico com o FC Porto. O médio leonino, melhor marcador do campeonato na época passada, limitou-se a trabalho no ginásio, informa o clube, no site oficial.

Pedro Gonçalves saiu do jogo com o Famalicão com queixas musculares e depois de não surgir no boletim clínico na segunda-feira - dia em que os titulares da partida com o Famalicão fizeram trabalho de recuperação -, agora a informação é outra e promove interrogação sobre a sua presença no Dragão, na sexta-feira.