Cadete desvaloriza ausências de Porro e Pote no Dragão

Jorge Cadete, antigo avançado do Sporting, considera que Slimani e Ricardo Esgaio são alternativas válidas a Pedro Porro, castigado, e Pedro Gonçalves, em dúvida devido a lesão, para o clássico com o FC Porto.

"Pedro Gonçalves é um excelente jogador e é sempre uma baixa importante na equipa do Sporting quando não joga. Mas neste momento o Sporting já tem Slimani e isso poderá ser uma das vantagens para o jogo com o FC Porto. Quanto a Porro, é um jogador importante na equipa, mas quem tem jogado no lugar dele tem dados excelentes provas de que pode substituí-lo bem", assinala, em entrevista a Bola Branca.



Jorge Cadete acredita numa vitória do Sporting no Dragão. Seja qual for o resultado, defende que o clássico não fechara as contas do título:

"O objetivo do Sporting tem de ser a redução da diferença de pontos para o FC Porto com uma vitória. O Sporting tem vindo a fazer uma época extraordinária e penso que vai conseguir impor-se e vencer o jogo. Quanto ao título, acho que qualquer que seja o resultado nada fica definido, porque ainda há muito campeonato para se jogar."

O FC Porto-Sporting está agendado para as 20h15 de sexta-feira e terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.