Pedro Gonçalves sem lesão. Sporting começa a preparar clássico

O Sporting começou a preparar, esta manhã, a deslocação ao Estádio do Dragão para o clássico com o FC Porto. Pedro Gonçalves, que saiu lesionado frente ao Famalicão, não está no boletim clínico e não terá ficado lesionado.

Os titulares do jogo com o Famalicão fizeram o habitual trabalho de recuperação pós-jogo, enquanto os restantes trabalharam no relvado às ordens de Rúben Amorim.

O Sporting folga na terça-feira e volta ao trabalho na quarta, para continuar a preparação para o jogo com o Porto. Rúben Amorim já sabe que não contará com Pedro Porro, que viu o quinto cartão amarelo na última partida e vai cumprir castigo.

O Porto-Sporting joga-se na próxima sexta-feira, às 20h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.