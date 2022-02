Rúben Amorim. "A melhor forma de ir ao Dragão é ganhando ao Famalicão"

Rúben Amorim ainda não quer falar sobre a partida com o FC Porto. O foco do treinador do Sporting, na conferência de imprensa deste sábado, estava no jogo com o Famalicão.

"Ainda não ganhamos ao Famalicão. Sabemos da qualidade dos seus jogadores... E a melhor forma de ir ao Dragão é ganhando ao Famalicão", diz Amorim. Para conseguir um bom resultado, a fórmula passa por "manter a nossa forma de jogar" e "encarar o jogo como mais uma final".

Ninguém será poupado para o Dragão, assegurou, mesmo os jogadores "amarelados", até porque a vitória frente ao Famalicão para a Liga já não acontece "há algum tempo". "Este é o jogo mais importante e temos soluções para todas as posições. O mais importante é chegar ao Dragão com seis pontos de diferença. Se alguém não conseguir ir, não vai. Não vamos estar a fazer poupanças", reiterou.

Pedro Porro, Ricardo Esgaio, Palhinha, Pedro Gonçalves e Sarabia estão com quatro amarelos acumulados e em risco para o clássico.

Slimani convocado

Também Slimani, reforço de inverno que se juntou à equipa esta semana, foi motivo de muitas questões dos jornalistas. Rúben Amorim garante que "não o conhecia bem", mas que a "ligação é melhor do que pensava".

"É um jogador de qualidade. O trato dele é muito bom. Integrou-se muito bem", admite. "Estou muito satisfeito por ter o Slimani no grupo", assegurou o treinador.