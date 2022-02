Slimani já conta para Rúben Amorim no Sporting

Islam Slimani está de volta a Alcochete e já trabalha sob as ordens de Rúben Amorim. O ponta de lança, reforço de inverno do Sporting, já pode ser utilizado com o Famalicão, no domingo, no jogo da jornada 21 do campeonato.

O plantel dos leões está na máxima força, mas Rúben Amorim poderá gerir as opções, pensando no clássico com o FC Porto da ronda seguinte, marcado para 11 de fevereiro.

Esgaio, Porro, Palhinha, Pedro Gonçalves e Sarabia falham o jogo do Dragão, se virem cartão amarelo frente ao Famalicão. É neste contexto que o treinador terá de gerir as escolhas.

O Sporting-Famalicão está marcado para domingo, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.