Rolão Preto: "Edwards é excelente contratação do Sporting"

Rolão Preto classifica a contratação de Marcus Edwards, pelo Sporting, como "excelente". O antigo adjunto do clube, no tempo de Boloni, tem acompanhado o percurso recente do extremo inglês e não tem dúvidas em afirmar que os leões acertaram em cheio.

"Tem golo, tem assistências, é um desequilibrador e pode fazer várias posições no ataque. Pode ajudar, também, a mudar, um pouco, o figurino tático da equipa. Tal como o treinador disse, podem criar-se outras dinâmicas com o Edwards e também com o Slimani, que é um jogador importante em termos de definição. Aumenta a competitividade no plantel e isso é excelente para o treinador, para a equipa e para o clube", refere, em entrevista à Renascença.

Edwards foi contratado por cerca de oito milhões de euros, mais Bruno Gaspar e o empréstimo de Geny Catamo ao Vitória de Guimarães, e estreou-se pelo Sporting no jogo com a Belenenses SAD (1-4).

Os campeões nacionais restabelecem a diferença de seis pontos para o líder FC Porto, a duas jornadas da deslocação ao Dragão.