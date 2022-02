Varandas apresenta recandidatura. "Ninguém ganhou tanto como nós"

Frederico Varandas apresenta, esta quarta-feira, a sua recandidatura à presidência no Sporting, no Hall Vip do Estádio de Alvalade, garante que cumpriu com a sua promessa eleitoral e destaca os seis títulos conquistados durante o seu mandato.

"Tenho o sentimento de dever cumprido. Tinha prometido que o Sporting estaria melhor. E está muito, muito melhor. Cumprimos este mandato, que fica para a história. Foram seis títulos no futebol, ninguém ganhou tanto como nós. Foram dois títulos com o Keizer, quatro com o Amorim. São os dois treinadores mais titulados dos últimos 13 anos. Voltámos aos oitavos da Liga dos Campeões. Foram vários títulos nas modalidades, 12 títulos europeus, um mundial", disse, à chegada.

O atual presidente leonino destaca ainda a "redução estrutural de custos" e o trabalho feito na vertente financeira.

"Valorizámos ativos, recuperámos a credibilidade junto aos bancos. Ao nível da marca, uma nova Loja Verde, uma revolução na comunicação com os sócios. Com muito arrojo tivemos os Duelos de Leão, o ADN, o Backstage, aproximámos os fãs dos jogadores, que são quem interessa aos fãs. Atingimos pela primeira vez os 90 mil sócios pagantes. Acredito num Sporting dos sócios. Que estes saibam cuidar do clube. É importante virem votar", apela.