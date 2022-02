Rúben Amorim. Sporting teve “sempre o domínio do jogo”

O treinador do Sporting considera que os leões tiveram “sempre o domínio do jogo” contra a Belenenses SAD (1-4). “Fomos justos vencedores”.

Rúben Amorim foi instado a comentar a derrota do Benfica. “O nosso foco é no nosso jogo, ficámos mais próximos do primeiro lugar, mas o que interessava era ganhar o nosso jogo, manter a dinâmica da Taça da Liga”.

O mercado de transferências fechou e a equipa de Alvalade conseguiu dois reforços (Slimani e Marcus Edwards). O técnico reafirma que “mesmo sem os reforços já acreditava no primeiro lugar”.

“O plantel agora sofreu ajustes, isso é normal. O que fizemos neste mercado já estava pensado, agora temos mais tempo para trabalhar. Estamos mais fortes”, acrescentou.

Sobre a estreia de Edwards, Amorim referiu: “Espero que se divirta, vai adaptar-se bem. O Tabata também entrou bem, o Sarabia, o Pote. Estamos todos preparados para dar o nosso melhor”.

O Sporting derrotou a Belenenses SAD por 4-1.