Nuno Sousa formaliza candidatura ao Sporting

O candidato à presidência dos órgãos sociais do Sporting Nuno Sousa diz que apresenta uma alternativa vinda da bancada, para engrandecer o clube lisboeta e alcançar uma proximidade diferente com os sócios leoninos.

Nuno Sousa concorre ao sufrágio, agendado para 5 de março, juntamente com o atual presidente leonino, Frederico Varandas, que hoje formalizou a recandidatura, e Ricardo Oliveira, presidente da Federação Portuguesa de Padel.

"Espírito de muita alegria. Hoje é o culminar de trabalho feito por uma grande equipa. Conseguimos reunir quase 2.000 votos, o que mostra bem o desejo dos sportinguistas de terem debate e uma alternativa vinda da bancada. É essa que nos propomos apresentar", revelou Nuno Sousa, antes de formalizar a candidatura junto do presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Rogério Alves.

A proposta passa por "apresentar uma visão diferente do Sporting, tentar melhorar o que pode ser melhorado e manter que está bem", segundo o candidato, que tenciona também "dar um bocadinho de voz a tantos sócios que se reveem naquilo que consta no programa".

Instado a indicar o que eventualmente necessita de melhorias, o candidato não tem dúvidas de que é preciso engrandecer o campeão nacional de futebol, assim como conseguir uma proximidade diferente com os sócios leoninos.

"Precisa de vários pontos que referimos. Tem de ver com a relação com os sócios. Sem sócios, não há clube. Temos de engrandecer o Sporting, tendo cada vez mais sócios e tendo uma proximidade diferente com os sócios, que não é aquilo que temos assistido", terminou.

A próxima Assembleia Geral Eleitoral do Sporting está marcada para 5 de março, no pavilhão João Rocha, junto ao Estádio José Alvalade, em