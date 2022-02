Acabado de chegar a Alvalade, o jogador, confirmou Rúben Amorim , está nos convocados para o jogo com a Belenenses SAD, também da 20.ª jornada, e se for utilizado joga por dois clubes diferentes na mesma ronda do campeonato.

Não é inédito, mas é raro e legal. Marcus Edwards pode jogar por dois clubes na mesma jornada do campeonato. O extremo inglês, que o Sporting contratou ao Vitória de Guimarães , foi utilizado no domingo, em Vizela, para a ronda 20 da I Liga, e pode voltar a competir esta noite.

A questão legal não se levanta, uma vez que não está previsto qualquer impedimento no Regulamento de Competições da Liga. É uma situação rara, mas já aconteceu na época passada na II Liga, com Nuno Rodrigues.Na 17.ª jornada, a 24 de janeiro, o médio jogou pelo Arouca contra o Chaves. Foi transferido para o Vilafranquense e dois dias depois, ainda na ronda 17, defrontou o Vizela.

Edwards pode estrear-se com a camisola do Sporting, frente à Belenenses SAD, no jogo desta noite, às 20h45, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. O extremo inglês chegou a Alvalade a troco de cerca de oito milhões de euros. O Vitória fica com 50% dos direitos económicos do jogador e recebeu Bruno Gaspar, a título definitivo, e Geny Catamo, por empréstimo dos leões.

Veja o resumo do Vizela-Vitória de Guimarães: