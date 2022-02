Sporting melhor do que FC Porto depois do mercado? "No final do ano veremos"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, acredita que a sua equipa ficou "melhor e mais completa" com as adições de Marcus Edwards e Islam Slimani, no último dia do mercado de transferências.

Em conferência de imprensa, o técnico foi questionado sobre se o seu plantel ficaria mais forte do que o do FC Porto, que perdeu Luis Díaz, Corona e Sérgio Oliveira, mas Amorim deixa essa análise para o fim da época.

"Não tenho interesse no que os rivais fazem. Tínhamos um plano, fizemos as nossas adaptações de acordo com o que os jogos nos dizem. Mas essa é a ideia, parece-me que a equipa ficou mais forte, mais completa e com mais soluções. No final do ano veremos se estamos mais fortes ou não", explica.