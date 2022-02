Amorim. Slimani não foi imposição da direção e Edwards era "interesse antigo"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, comentou as chegadas de Marcus Edwards e Islam Slimani no último dia de mercado e garante que o argelino não foi imposto pela direção.

"Quando a equipa técnica chegou escolheu jogadores e tirou outros que todos gostavam. Tínhamos 0 títulos, o Slimani podia ter vindo e não veio. Agora que já temos títulos e estatuto consolidade, seria estranho alguém impor à equipa técnica algum jogador", comentou o técnico leonino, em conferência de imprensa.

Já Marcus Edwards era um desejo antigo do treinador: "Temos interesse desde ano passado, houve condições agora e o jogador teve muita vontade de vir. Foi muito importante ele vir já, sei que vai demorar a conhecer os colegas, é muito introvertido. É um talento, muito forte entre linhas e no um para um. Muitos falam inglês, esperamos a adaptação dos dois".

Slimani por TT reflexo de "mudança no estilo de jogo"

Tiago Tomás saiu para o Estugarda e o Sporting promove o regresso de Slimani. Rúben Amorim explica a alteração com uma mudança do estilo de jogo dos leões nesta temporada.

"Jogamos mais subidos, tivemos muitos jogos com muitos cruzamentos e faltou-nos referência na área. Vem a custo zero, conhece bem o clube, tem 33 anos, que hoje em dia é novo. Faz golos, é intenso na pressão. Apesar da idade, ele continua muito intenso como era. Era uma boa solução para este momento da equipa. No passado tivemos essa hipótese, disse que não queria, mas a nossa forma de jogou mudou", atira.