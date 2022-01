Sporting empresta Jovane Cabral a adversário do FC Porto

A Lazio anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Jovane Cabral ao Sporting.

O clube italiano, adversário do FC Porto no "play-off" de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, informa que contratou o avançado cabo-verdiano, de 23 anos, por empréstimo até ao final da época, com opção de compra. O Sporting também confirmou o negócio.

De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, a Lázio paga já um milhão de euros. A opção de compra será de oito milhões, o que significa que Jovane Cabral poderá render um total de nove milhões de euros ao Sporting.

Formado no Sporting, Jovane estreou-se na equipa principal na época 2017/18. Esta temporada, levava três golos e uma assistência em 17 jogos.