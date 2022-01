O negócio por Edwards. Inglês está certo no Sporting

Marcus Edwards será confirmado como reforço do Sporting, esta segunda-feira, no último dia de transferências de inverno. As negociações com o Vitória de Guimarães arrastam-se há alguns dias, mas após avanços, recuos e impasses, o jogador vai mesmo rumar a Alvalade, a troco de uma verba inferior a 10 milhões de euros e do empréstimo de Bruno Gaspar, até ao final da temporada.

Ao que a Renascença apurou, em cima da mesa estiveram, para servirem de moeda de troca, estiveram Tabata, Jovane Cabral e Gonzalo Plata. No entanto, os interesses dos clubes e dos atletas não coincidiram. Este foi o principal motivo que explica o alongar das negociações no tempo. O Sporting procurava baixar o valor a pagar ao Vitória, que ficará com 50% dos direitos económicos do inglês.

A chegada de Bruno Gaspar poderá abrir a porta à saída de Sacko. O lateral-dreito maliano está no mercado e o regresso do defesa português ao Vitória, que representou entre 2014 e 2017, equilibra o plantel de Pepa.

Edwards, de 23 anos, vai reforçar o Sporting e Rúben Amorim vê assim compensada a saída de Tiago Tomás para o Estugarda e, por outro lado, precavido o eventual regresso de Sarabia ao PSG. Edwards cumpre a terceira temporada no Vitória. Esta época tem oito golos, em 24 jogos.