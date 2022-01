Slimani? "Sporting precisa de um jogador com as suas características"

O antigo capitão do Sporting, Manuel Fernandes, considera que a equipa orientada por Rúben Amorim precisa de um avançado com as caracteristicas de Slimani.

O internacional argelino, que pode sair nesta janela de mercado a custo zero do Lyon, é uma possibilidade para reforçar os leões, mas o seu alto salário complica, por agora, a viabilização do acordo.

Manuel Fernandes gostaria que o negócio se concretizasse, porque não tem dúvidas sobre a utilidade de Slimani para o Sporting.

"No tempo em que esteve ao serviço do Sporting, o Slimani mostrou sempre que era um jogador à altura do clube e fez, aqui, um trajeto bastante positivo. Não é um titular assíduo no clube onde está [Lyon] e o Sporting precisa de um jogador com as suas características. Paulinho e Tiago Tomás são diferentes e, se o Slimani vier o Sporting não vai precisar de colocar tantas vezes o Coates a ponta de lança. É muito forte no jogo aéreo e eu, pessoalmente, gostava muito que ele viesse", refere.