Rúben Amorim. Taça da Liga não influenciará resto da época do Sporting

Rúben Amorim, treinador do Sporting, diz que a Taça da Liga não mudará nada no resto da época dos leões, quer em caso de vitória ou derrota.

"Não acho que vai condicionar assim tanto. Temos de vencer títulos, tudo pode acontecer e estou muito confiante que vamos vencer. Mas teremos as próximas competição. Ganhando, não muda nada, vai para o museu. Se não acontecer, teremos o desgosto, mas teremos três troféus em um ano e meio na mesma. Tudo continuará igual", começou por dizer, em conferência de imprensa.



O técnico não acredita que o Benfica esteja mais pressionado na final pelo facto de não conquistar um troféu desde 2019. Rúben Amorim diz que a pressão até está mais do lado do Sporting.

"O Benfica não tem mais pressão do que nós, não interessa o campeonato, a Taça da Liga, a Supertaça. Até está mais do nosso lado, porque temos de vencer. É assim que queremos que os jogadores pensem.O facto de termos títulos há menos tempo não dá mais pressão para o Benfica e a coloca-nos mais confortáveis. Duas derrotas já mexeram um pouco com tudo à volta do clube. Temos de vencer", explica.

Porro e Daniel Bragança estão recuperados de lesão e podem ir a jogo: "Estão os dois aptos, quem é convocado pode ir a jogo. Porro teve uma paragem mais prolongada, tudo entra nas contas, mas os dois estão aptos para o jogo".