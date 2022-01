Rúben Amorim não abre o jogo sobre Slimani e Edwards

Rúben Amorim, treinador do Sporting, não comenta as possíveis contratações de Slimani e Marcus Edwards. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Benfica, da Taça da Liga, o técnico remeteu tudo para depois do fecho do mercado.

"Daqui a uns dias fecha e cá estarei para responder às perguntas da forma que entender. Tudo será feito de acordo com o que é melhor para toda a gente, dentro da minha ideia. Falho muitas vezes, mas tudo o que for feito é o que achamos que é o certo para o Sporting, quer seja o futuro dos jogadores, da equipa e do projeto", disse.

Islam Slimani poderá estar perto do regresso ao Sporting, e Tiago Tomás estará de saída, por empréstimo, para o Estugarda, da Bundesliga.

O ponta de lança de 33 anos está sem espaço no Lyon e poderá ser reforço do Sporting numa cedência até ao final da próxima época. Slimani deixou marca forte no Sporting, entre 2013 e 2016, tendo marcado 57 golos em 111 jogos.

Já Marcus Edwards poderá chegar do Vitória de Guimarães. O extremo de 23 anos poderá custar em torno de sete a oito milhões de euros e envolver a troca de Bruno Gaspar.