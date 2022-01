Adán: "Benfica é super equipa, mas queremos voltar a vencer"

Adán, guarda-redes do Sporting, assume que o Benfica é uma "super equipa", mas o objetivo dos leões é voltar a vencer a Taça da Liga. Em conferência de imprensa, o guardião fala num favoritismo dividido.

"Vamos defrontar uma super equipa, com grandes jogadores. Será sempre o Benfica, apesar do momento que esteja a atravessar. Será sempre 50-50. Temos expetativas de voltar a ganhar esta competição", disse, em conferência de imprensa.

O primeiro troféu conquistado pelos leões com Amorim foi a Taça da Liga. Adán guarda "boas recordações" e acredita que o Sporting está agora mais preparado: "Chegamos num momento diferente, muito melhores e mais experientes. Mas sempre a ambição de voltar a ganhar esta competição", atira.

Na Taça da Liga não existe prolongamento e Adán garante que os penáltis estão treinados: "Temos trabalhado todas as facetas do jogo, as bolas paradas, os momentos defensivos, ofensivos, mas também os penáltis".