Slimani pode regressar ao Sporting, Tiago Tomás de saída por empréstimo

Islam Slimani estará prestes a regressar ao Sporting. Segundo o jornal "A Bola", os leões estão a negociar o empréstimo do argelino por uma temporada e meia.

O ponta de lança de 33 anos está sem espaço no Lyon e poderá ser reforço do Sporting numa cedência até ao final da próxima época.

Slimani deixou marca forte no Sporting, entre 2013 e 2016, tendo marcado 57 golos em 111 jogos, antes de assinar pelo Leicester City. Passou ainda pelo Newcastle, Fenerbahce, Mónaco e Lyon, e poderá voltar ao Sporting neste mercado de janeiro, depois de ter sido associado a um regresso em várias épocas.

O argelino chega para a vaga de Tiago Tomás, que está a ser negociado com o Estugarda, também num empréstimo de temporada e meia.

O avançado de 19 anos não convenceu Rúben Amorim esta temporada, com apenas três golos em 23 utilizações, e vai rodar no clube da Bundesliga, com cláusula de compra opcional. De resto, o treinador já tinha assumido que Tiago Tomás poderia sair por empréstimo.

" O mercado ainda está em aberto, temos de pensar no TT e noutros miúdos. O próprio Quaresma está com pouco tempo, e temos um departamento que faz esse acompanhamento. Estamos sempre em cima desses casos", disse.