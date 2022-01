Fernando Mendes vê Marcus Edwards a ocupar a vaga de Sarabia

Fernando Mendes acredita que Marcus Edwards, por quem o Sporting já terá acordo com o Vitória de Guimarães para a próxima temporada, colmatará o regresso de Pablo Sarabia ao PSG no final da época.

Segundo o jornal "A Bola", o extremo inglês, de 23 anos, rumará a Alvalade no verão, a troco de sete a oito milhões de euros. Em entrevista a Bola Branca, Fernando Mendes aprova a contratação de Marcus Edwards, "um jogador com qualidade" com grande potencial.

"[Edwards] parece daqueles jogadores de rua de antigamente. Será uma aposta em termos de futuro, porque o Sporting não tem capacidade para segurar Sarabia. O Marcus Edwards é um jogador que joga no campeonato português, que já conhecemos, que tem qualidade, mas que vai ter de se adaptar", aponta o antigo lateral-esquerdo dos leões.