Tiago Fernandes lança Neto num 11 do Sporting que tem de ser mais intenso

Tiago Fernandes acredita que Rúben Amorim vai apostar em Luís Neto para ocupar o lugar de Coates no trio de centrais, esta noite, no jogo com o Santa Clara, a contar para as meias-finais da Taça da Liga. O capitão está ausente, ao serviço da seleção do Uruguai, e as alternativas passam por Neto e Matheus Reis. Mais remota é a possibilidade de Esgaio ser puxado para central, uma vez que não há Porro, lesionado, ou Marsà, central espanhol da equipa B que ainda não foi utilizado na formação principal. Tiago Fernandes realça a ausência de Coates, mas sublinha que Neto tem dado uma boa resposta, sempre que é chamado. "Penso que irá jogar o Neto e ele tem dado conta do recado, mas claro [Coates] é uma baixa importante. Estamos a falar do melhor jogador da época passada, o líder, o capitão, mas o Sporting tem um bom coletivo que vai conseguir ultrapassar esta ausência", diz o treinador, em entrevista à Renascença.

Jogue quem jogar, Tiago Fernandes recomenda uma entrada em jogo diferente daquela que se verificou contra o Braga. A equipa tem de ter "mais atitude e intensidade". "O Sporting vai querer entrar forte e concentrado com muito mais atitude e intensidade, o que não aconteceu no jogo com Braga. Já com o Santa Clara [no jogo do campeonato], a equipa não teve a agressividade e intensidade habituais. Nestes dois jogos os três homens da frente não estiveram tão bem como costumam estar", avalia. O antigo treinador do Sporting acredita que os campeões nacionais, e detentores da Taça da Liga, terão capacidade para "retificar" o que fizeram de mal nas últimas partidas.