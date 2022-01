Rúben Amorim: "Às vezes gostamos de complicar um pouco o jogo"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, gostou do que viu na vitória frente ao Santa Clara, na meia-final da Taça da Liga, mas estranha que a equipa tenha piorado o seu rendimento após a expulsão no Santa Clara.

"Gostei do resultado, gostei do jogo principalmente na primeira parte. Na segunda parte, a seguir à expulsão piorámos, foi a nossa pior parte do jogo, algo displicentes com a bola, às vezes gostamos de complicar um pouco o nosso jogo. É o treinador que lhes diz para manter a bola, mas podíamos ter arriscado menos", começa por dizer, à Sport TV.

O técnico leonino considera que o Sporting foi "a melhor equipa e acho que o resultado é justo". "Não foi um jogo muito fluído a partir da expulsão, não criámos assim tantas oportunidades mas controlámos o jogo e na primeira parte merecíamos sair em vantagem", continua.

Sobre a final, Amorim não considera o Sporting favorito, apesar do momento do Benfica e assume "nervosismo" nos leões depois de duas derrotas no campeonato.

"O Benfica é sempre o Benfica, o Sporting é sempre o Sporting, nestes jogos não conta nada o que se passa no campeonato. Nós é que perdemos dois jogos recentemente e esta equipa sente, mesmo com mais um no fim, sente-se algum nervosismo. Uma final contra quem fosse seria 50/50, sendo contra o Benfica, também habituado a jogar finais, será um jogo dividido", termina.

Questionado sobre uma possível saída de Palhinha, Amorim remeteu para o jogo do internacional português e prevê que este jogue na final.

"O Palhinha fez um bom jogo, saiu mais cedo, estará pronto para jogar com o Benfica e isso é o principal", termina.