Sporting nega dívida à Sampdória

O Sporting garante que já pagou a dívida à Sampdória e “não há qualquer risco de potencial exclusão das competições europeias”.

Em comunicado, os leões contam todo o processo: “A UEFA tomou a decisão de aplicar à Sporting SAD uma multa no montante de 250.000 euros e de indicar que a Sporting SAD teria de pagar a quantia de 1.527.000 euros devida à UC Sampdoria, sob pena de exclusão da competição europeia de clubes para que se qualificasse nas próximas três épocas. Esta decisão foi objeto de recurso interno para o Appeals Body do mesmo organismo, que optou por manter as sanções aplicadas em primeira instância”.

Neste seguimento, a equipa de Alvalade reforça: “Importa sublinhar que não só o montante em causa se encontra pago, como aliás a totalidade da dívida perante o referido clube italiano encontra-se integralmente paga desde o dia 11 de Janeiro”.

“Por essa razão, a sanção de potencial exclusão das competições europeias não encontra cabimento e não poderá ser aplicada”, garante.

“Em todo o caso, informamos que da decisão hoje adotada cabe recurso para o CAS, possibilidade que a Sporting SAD irá analisar logo que lhe sejam fornecidos os fundamentos da decisão, tendo em conta que, não obstante o pagamento integralmente realizado afastar definitivamente o risco de exclusão das competições europeias, continua a discordar profundamente das sanções aplicadas e do processo que conduziu a esta decisão”, termina