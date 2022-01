Ana Borges renova com o Sporting

A capitão da equipa de futebol do Sporting, Ana Borges, renovou contrato com a equipa de Alvalade.

A internacional portuguesa, de 31 anos, continua no clube do seu coração. "É um sentimento de enorme alegria. Sou do Sporting, gosto mesmo do Sporting e não podia estar mais contente".

De leão ao peito, Ana Borges já conquistou duas Ligas, duas Taças de Portugal e duas Supertaças.

“O objetivo é conseguir o máximo de títulos possível. Sabemos que vai ser muito difícil e que temos um campeonato cada vez mais competitivo, mas o nosso pensamento só pode estar no Sporting, em entrar em cada jogo para conquistar os três pontos”, reforçou.