Vidigal: "Edwards seria contratação extraordinária para o Sporting"

Luís Vidigal considera que o Sporting faz muito bem em insistir na contratação de Marcus Edwards ao Vitória já neste mercado de inverno.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo jogador dos leões atribui o seu selo de aprovação ao esforço da SAD do Sporting, que tenta, junto do Vitória de Guimarães, desbloquear o negócio por um jogador que agrada a Rúben Amorim. Para Luís Vidigal, Marcus Edwards tem muita qualidade e, se chegar neste mês de janeiro, poderá já começar a adaptar-se a uma equipa que vai ficar sem Pablo Sarabia na próxima época.

"Seria uma extraordinária contratação. O jogador devia chegar já, ter este período de adaptação e alternar com Sarabia algumas presenças no onze, preparando-se para a próxima época, ajudando no que for necessário ainda nesta temporada. É um jogador a que todos nós reconhecemos qualidade, demorou a afirmar-se e, aparentemente, outros clubes poderiam estar interessados em Edwards. Não aconteceu e o Sporting está bem posicionado para o contratar", afirma Vidigal.



Sporting favorito com o Braga

Luís Vidigal aborda, ainda, o jogo de sábado entre Sporting e Braga. Pra o antigo jogador leonino, a equipa de Rúben Amorim é favorita à vitória:

"O Braga está a viver uma crise de resultados, mas continua a jogar bem, com muita qualidade e excelente organização, uma ideia bastante positiva que Carlos Carvalhal conseguiu imprimir no clube. Mas o Sporting parte como favorito para o jogo. Jogando em casa e estando a viver um período de grande estabilidade emocional e de resultados, irá certamente ultrapassar as dificuldades que o Braga irá colocar."

Corrida continua a ser a três

À entrada para a 19.ª jornada, Luís Vidigal continua a apostar numa corrida a três pela conquista do título, apesar do atraso do Benfica.

"A luta pelo título é sempre a três. Num passado bem recente já assistimos a episódios aparentemente resolvidos, que depois tiveram uma cambalhota no final da época, alguns na última jornada, e o alerta é máximo e não se pode facilitar. Nenhum dos três grandes deitará a toalha ao chão. O Benfica está um pouco mais atrasado, mas não vai deixar de lutar pelo título, e o Sporting e o Porto têm de contar com o Benfica", vinca o antigo jogador de Sporting e seleção nacional.

O Sporting-Braga joga-se no sábado, às 20h30, em Alvalade. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.