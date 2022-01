Rúben Amorim arrependido de críticas a Nuno Santos

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, disse esta sexta-feira estar arrependido das palavras críticas que endereçou a Nuno Santos, depois do incidente do jogo com o Vizela.

"Não devia ter feito o reparo ao Nuno Santos. Não me quero alongar sobre isso. Parece-me que isso foi utilizado para justificar um castigo que nunca aconteceu", disse i técnico leonino durante a conferência de imprensa de antvisão da receção ao Sporting de Braga.

"Vi as imagens e o Nuno lançou a água, mas no relatório fala de um gesto obsceno. Se me mostrarem essas imagens estarei aqui na próxima semana e podem confrontar-me com isso. Perguntei ao jogador e também me disse que não", acrcescentou.

Ainda sobre este tema, Amorim considera que o clube "faz muito bem em defender-se".

"Não me parece justo. Não estou aqui para dar o reparo aos meus jogadores. Não ajudei o Nuno, ajudei a justificar o castigo. Eu aprendi, o Nuno Santos tem de aprender. Não estará o Nuno, estará outro", rematou.

O Sporting recebe este sábado em Alvalade o Sporting de Braga. Os leões ocupam o segundo lugar a três pontos do líder FC Porto.