Miguel Garcia. “Sporting parte como favorito” frente ao Sp. Braga

Miguel Garcia, antigo jogador de Sporting e Sp. Braga, não tem dúvidas: o campeão nacional “parte como favorito” para o duelo deste sábado, em Alvalade. Apesar da vantagem da equipa de Rúben Amorim, o Braga “bate-se sempre bem com os grandes” e é um adversário “a ter em conta”.

“Sporting está na luta para ser campeão, mas o Sp. Braga é sempre um adversário complicado. Não só em casa, mas também quando visita outros campos”, explica, em Bola Branca.

Nos leões, Nuno Santos é baixa garantida depois do castigo aplicado pelos incidentes em Vizela. Miguel Garcia concorda que o extremo “é uma baixa importante”, mas acredita que o clube verde e branco vai conseguir suprimir a ausência, “tal como tem conseguido” noutras ocasiões.

“É uma baixa considerável, mas o Sporting tem tido algumas baixas ao longo do campeonato e tem conseguido, com jogadores que não jogam tanto, equilibrar bastante bem o onze. Penso que resolverá com outro jogador”, diz o ex-jogador de leões e arsenalistas, em entrevista à Renascença.

Do lado do Sp. Braga, é o treinador Carlos Carvalhal que se encontra suspenso. Para Miguel Garcia, esta sim é uma ausência que pode “complicar” o trabalho aos minhotos e pode ser uma vantagem para o Sporting.

“Não ter o treinador ali pode ser prejudicial. Do outro lado, o Sporting pode aproveitar esta menos-valia para tornar o jogo mais fácil”, acredita.

Mercado Leonino

No que diz respeito ao "mercado de inverno", Pablo Sarabia diz, em entrevista o jornal “Marca”, estar feliz em Alvalade. Garcia revela que essa felicidade “é o mais importante” para manter a porta entreaberta para uma estadia para lá do tempo de empréstimo do PSG.

“Se estiver feliz vai fazer força para permanecer no Sporting”, afirma. “É sempre uma mais-valia para o clube e, se diz que está feliz, melhor ainda”.

Um dos nomes apontados ao clube de Alvalade é o de Marcus Edwards, que pode chegar do Vitória de Guimarães, com Gonzalo Plata a fazer o caminho inverso. O interesse no britânico é de longa data, o que revela “que faz falta à equipa” de Rúben Amorim. Por outro lado, se o técnico deu o aval para a saída do equatoriano é porque “saberá que tem jogadores melhor no plantel”.

Miguel Garcia, formado no Sporting, representou os leões até 2007, saindo para os italianos do Reggina após quatro épocas na equipa principal. No regresso a Portugal, após curta passagem pelo Olhanense, ingressou no Sp. Braga, onde cumpriu uma época e meia. Teve ainda passagens por Espanha, Turquia e Índia.

O Sporting-Sp. Braga, da jornada 19, está agendado para as 20H30 deste sábado, no Estádio de Alvalade. O jogo terá relato na Renascença acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.