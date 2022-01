Sporting critica castigo a Nuno Santos e lembra André Almeida

O Sporting critica o castigo aplicado ao extremo Nuno Santos após os acontecimentos ocorridos na partida contra o Vizela.

Numa reação, através da rede social Twitter, o diretor de comunicação do Sporting deixou críticas.

Na publicação, Miguel Braga dá o exemplo do benfiquista André Almeida, que terá provocado os adeptos do FC Porto no clássico do passado dia 30 de dezembro.

“Nuno Santos não deveria ter respondido às provocações do público. Tanto o presidente como o treinador disseram isso mesmo. Numa atitude pioneira, o Conselho de Disciplina foi célere a castigar o jogador. E noutros casos similares? Nada”, pergunta e responde.