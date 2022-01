Nuno Sousa sobre candidatura de Varandas. "Está em modo eleitoral há algumas semanas"

"Frederico Varandas, ou outros candidatos avançarem, estaremos cá para debater com eles. Esperemos que haja muitas oportunidades para que isso aconteça com respeito, mas vincando sempre as diferenças que cada uma das candidaturas mostrará", atira.

A candidatura de Varandas não surpreende Nuno Sousa: "Não fiquei admirado com o anúncio. Era gato escondido com rabo de fora. Frederico Varandas estava em modo eleitoral há algumas semanas".

Nuno Sousa, candidato à presidência do Sporting, diz que o anúncio da recandidatura de Frederico Varandas "não surpreende" ninguém e em nada muda as suas intenções de chegar à liderança do clube leonino.

Muitas questões por responder

O atual presidente do Sporting anunciou a recandidatura numa entrevista televisiva, à CNN, que Nuno Sousa considera ser um tema para avaliação dos sócios do Sporting. Já quanto ao teor da entrevista, ficaram muitos assuntos por esclarecer.

"Os sócios estão a questionar o local do anúncio, mas esse é um tema de Frederico Varandas. Contudo, acho que aquilo não foi uma entrevista. Há inquéritos de satisfação de empresas com perguntas mais difíceis do que aquelas. Nada foi perguntado sobre a dívida a fornecedores que está quase nos 90 milhões, as comissões que subiram muito, as relações privilegiadas com certos empresários, entre outros", atira.

A lista de Nuno Sousa vai estar nas imediações do Estádio de Alvalade no próximo sábado a recolher assinaturas. O candidato já apresentou pelos meios digitais o programa eleitoral intitulado “Pelo Meu Sporting”.



Nuno Sousa tem à disposição dos sócios o programa eleitoral e é na relação com os sócios que o candidato quer tornar diferenciadoras as suas ideias para o futuro do Sporting.

"Sem sócios, não há clube e esse é o nosso foco principal. Queremos fazer a diferença pela forma como nos relacionamos com os nossos consócios. Na política económica e financeira do clube, é fundamental em cima desta base dos sócios, que as direções que representam o Sporting tenham em conta o médio e longo prazo. Olhar para a sustentabilidade e engrandecimento do clube. Na gestão desportiva, temos que pensar nas modalidades e no futebol. Tem que haver uma harmonia entre estes eixos para que o clube cresça de uma forma saudável", termina.

As eleições para os órgãos sociais do Sporting estão marcadas para 5 de março com dois candidatos assumidos: Nuno Sousa e Frederico Varandas.