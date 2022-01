Sporting. Jovane Cabral recuperado de lesão

Jovane Cabral está recuperado de lesão e foi a grande novidade do treino do Sporting, esta segunda-feira, horas após a vitória em casa do Vizela, por 2-0.

O extremo cabo-verdiano de 23 anos está fora das opções desde 18 de novembro, quando se lesionou frente ao Varzim, para a Taça de Portugal. Dois meses depois, o extremo está de regresso, recuperado de uma lesão no ligamento no joelho esquerdo.

O único lesionado é agora Pedro Porro, que continua entregue ao departamento médico. Os titulares frente ao Vizela fizeram treino de recuperação, enquanto os restantes trabalharam no relvado.

O Sporting volta na terça-feira e volta aos treinos na quarta-feira, às 10h30, em Alcochete.