Frederico Varandas anuncia recandidatura à presidência do Sporting

Frederico Varandas anunciou, em entrevista à "CNN", que se vai recandidatar à presidência do Sporting.

"Não foi tabu, não tive intenção que fosse. Serei novamente candidato. Isto exigia que a minha equipa também o quisesse. Tive de falar primeiro com a minha família, é um cargo extremamente egoísta, afeta muito as pessoas à volta. Nunca pensei em não terminar o mandato, isso nunca", começou por dizer.

O dirigente de 42 anos, presidente dos leões desde 2018, assume que tomou algumas posições pouco populares no seu primeiro mandato.

"Tivemos de tomar medidas muito impopulares; tivemos de tomar medidas que muitos sócios, adeptos e grupos de adeptos não iriam entender, saberíamos que teríamos de meter o dedo na ferida. 40 anos de insucesso de uma forma generalizada não se explicam apenas com factores externos, mas sim internos. Isso teria de ser mudado, teria de ser duro, e foi", disse.

Varandas não está interessado contra quem vai concorrer nas eleições.

"Nunca me perguntei nessa eleição e não me preocupo com quem vai estar nas eleições. Preocupo-me é que o Sporting ganhe. Encarei isto como uma missão e queria deixar o clube melhor do que encontrei. O clube está muito melhor do que em setembro de 2018. A missão cumprida não está cumprida. Muito foi feita essa missão de reduzir o fosso para os grandes, mas não está conseguido. Quero terminar esse fosso, quero reduzir o fosso", explica.

As eleições no Sporting estão agendadas para o dia 5 de março. Ricardo Oliveira é o outro candidato anunciado à presidência até ao momento.

[Em atualização]