Daniel Bragança "vai ser o patrão do meio-campo" do Sporting

João Alves, antigo médio do Sporting, considera que Daniel Bragança tem muita qualidade e sera o patrão do meio-campo leonino, no futuro.

Com o triunfo em Vizela, o Sporting manteve os três pontos de distancia para o líder FC Porto e aumentou para seis a vantagem sobre o terceiro classificado, o Benfica. Daniel Bragança esteve em destaque, justificando a titularidade no lugar de Matheus Nunes. Marcou e fez jogar.

Em entrevista a Bola Branca, João Alves assinala que o médio internacional sub-21 português "é um miúdo com muita qualidade".

"Cada vez que é chamado à equipa, responde bem e tem tido exibições convincentes. Ainda tem margem de progressão e acredito que vai ser o patrão do meio-campo do Sporting. Ontem [domingo], frente ao Vizela, fez uma grande exibição, marcou um golo e voltou a mostrar maturidade acima da média, para a idade", refere o antigo centrocampista.



Acabou a seca de Pote



Pedro Gonçalves, "Pote", regressou aos golos, após uma seca de nove jogos. Foi decisivo para o triunfo dos leões em Vizela.

Para João Alves, estamos perante um jogador muito forte psicologicamente, que não se deixa abater com facilidade.

"É normal os jogadores terem altos e baixos. O Pote não estava a marcar, mas não se deixou ir abaixo e sabia que, mais tarde ou mais cedo, os golos acabariam por aparecer. Com a maior das naturalidades, voltou a marcar e a ser importante para a equipa. Um excelente tónico para a sua confiança", salienta João Alves, nesta entrevista à Renascença.

Edwards de altos e baixos



João Alves jogou no Sporting e em outros clubes, como o Vitória de Guimarães, a que os leões estão a tentar contratar Marcus Edwards.

O antigo médio avalia o extremo inglês, de 23 anos, como um jogador ainda algo irregular, mas com talento "muito acima da média".

"Em termos técnicos, o Edwards é um jogador muito acima da média. Tem pautado as duas épocas em Guimarães por altos e baixos, não tem sido um jogador muito constante, mas o talento está lá e se o Rúben Amorim o quer contratar é porque acredita que ele será uma mais-valia para o plantel do Sporting", conclui João Alves.