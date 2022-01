Rúben Amorim: "Foi um resultado justo"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, considera justa a vitória em casa do Vizela, apesar do mau início de jogo da sua equipa.

"Os primeiros 10 minutos foram confusos, perdemos algumas bolas, a equipa não estava muito tranquila. Adaptamos, acertamos a marcação e a pressão. Tivemos o controlo do jogo, temos de ser mais incisivos e fazer o terceiro golo para marcar. Foi um resultado justo", disse, à SportTV.

Depois de dois jogos com pior rendimento e uma derrota frente ao Santa Clara, Amorim diz que o Sporting não pode perder a sua identidade.

"Porto, Benfica e Braga são muito fortes. Se baixarmos o nosso nível e a nossa identidade, equipas como o Santa Clara, que são boas também, podem tirar-nos pontos. Só podemos controlar a nossa maneira de estar. Não somos equipa para deixar andar, ainda não somos. Temos de sofrer poucos golos, vivemos muito disso. A concentração a defender é muito importante e faz parte do nosso sucesso", atira.

Rúben Amorim admite que a confusão no fim do jogo era "escusada" e admite que Nuno Santos, que esteve na origem do incidente, "não teve razão".

"Eram escusados, foi culpa de toda a gente. Acho que o Nuno disse algo ao público. Quando assim é, têm de aguentar. Defendemos o jogador, sem saber quem tem razão. Pelos vistos, não teve razão. Há que evitar", termina.