Rúben Amorim. “Temos a ideia claro do que queremos”

O treinador do Sporting não comenta nomes concretos que possam reforçar o plantel do campeão nacional, mas deixa uma pista: “A nossa ideia é melhorar o plantel”.

Rúben Amorim referiu: “Temos a ideia claro do que queremos. Quem vier será a pensar nesta época e nas próximas épocas”.

Um dos nomes mais falados é Marcus Edwards, do Vitória de Guimarães, mas Rúben Amorim não abre o jogo. "Não sei se vem alguém. O único que desmentimos foi o Vitinha, avançado do Sp. Braga, para evitar mal-entendidos.



"Não vou estar a comentar o que sentiria por perder um jogador para ter outro. Passaria por mim e seria um pouco hipócrita dizer o que estou a sentir. Vamos fazer o que achamos que é melhor para o grupo. Há jogadores que esperámos para os ter aqui e o Paulinho foi exemplo disso. Queremos que os adeptos saibam que temos uma ideia muito clara, não é por perdermos ou ganharmos um jogo que nos vamos desviar do caminho. Olhamos para a formação e para jogadores com fome e talento que possam vir ajudar de acordo com as nossas necessidades”, acrescentou.