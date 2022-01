Polivalência "pode tornar Tabata preponderante" no Sporting

Bruno Lopes, que o treinou no Portimonense, considera que a polvalência de Tabata pode torná-lo num titular do Sporting a curto/médio prazo.

O técnico português orientou o internacional olímpico pelo Brasil na temporada 2019/20, quando assegurou a transição entre António Folha e Paulo Sérgio. Na terça-feira, Tabata foi decisivo na vitória do Sporting frente ao Leça, com dois golos e uma assistência que ajudaram a carimbar o passaporte para as meias-finais da Taça de Portugal.

Em entrevista a Bola Branca, Bruno Lopes assinala que o médio-ofensivo, de 24 anos, "tem qualidade e ambição de ser titular do Sporting".

"Está no contexto ideal para evoluir, porque o próprio mister Rúben Amorim diz sempre que não há titulares na equipa e que joga quem trabalha mais. Pela sua mentalidade, o Tabata, a curto/médio prazo, vai ter mais espaço no plantel. Obviamente que é um grupo recheado de bons valores, mas ele tem a capacidade e a vantagem de jogar em várias posições e isso pode fazer com que, cada vez mais, possa ser preponderante na equipa do Sporting", refere.

Qualidade, capacidade de trabalho e ambição



Nestas declarações a Bola Branca, Bruno Lopes recorda o período em que trabalhou com Tabata no Portimonense, quando já lhe era reconhecido "bastante potencial". Algo que, "aliado à capacidade de trabalho e à ambição de chegar a outros patamares", foi preponderante.

"Combinando esses fatores, ele teria oportunidade de chegar a outro nível e foi o que aconteceu. Ele não é um titular indiscutível do Sporting, mas, sempre que é chamado, tem boas prestações e está a conquistar o seu espaço num clube que é campeão nacional. O percurso do Tabata, por tudo o que disse, já se vislumbrava", destaca o treinador.

No Bahia para tentar o regresso à elite



Bruno Lopes está a trabalhar no Brasil, onde comandava a equipa de sub-23 do Bahia. No Brasileirão 2022, vai ser adjunto da equipa principal, que desceu de divisão mas tem como objetivo o regresso à Serie A.

"Vim em meados do ano passado para ser o treinador principal da equipa sub-23 do Bahia. Fizemos uma época bastante positiva e potenciámos jovens que estão, agora, integrados no plantel principal. Fizemos o mesmo no Portimonense, potenciando jovens que estão no plantel principal ou que saíram, como é o caso do Beto. Agora, foi-me proposto ser treinador adjunto da equipa A do Bahia", relata.

Nesta "nova etapa num clube gigante do futebol brasileiro, com uma massa adepta muito grande no nordeste", a missão é clara.

"É incrível o ambiente no estádio e o objetivo é voltar a colocar o Bahia na Serie A", conclui Bruno Lopes, nesta entrevista à Renascença.