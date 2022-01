Pedro Porro com desconforto muscular na coxa direita

Pedro Porro está a contas com um desconforto muscular na coxa direita.

O lateral internacional espanhol do Sporting estava inicialmente no onze inicial do jogo frente ao Leça, da Taça de Portugal, mas ressentiu a lesão que o tem afastado dos relvados durante os exercícios de aquecimento. Ricardo Esgaio ocupou o seu lugar na equipa.

Rúben Amorim já tinha confirmado que o lateral tinha ressentido a lesão: "Ele não sentiu nada de diferente, sentiu desconforto. Ele começou a recuperar da lesão, a morte da avó mexeu muito com ele, teve de ir a Espanha, faltou a tratamentos. Quando a cabeça não está tranquila, pode sentir-se desconfortável. Mais vale assim. Foi muito inteligente. Começa a aprender. Um jogador tem de se conhecer. Vamos tratá-lo, para que volte a trabalhar".

Os restantes titulares do jogo com o Leça fizeram apenas trabalho de recuperação física. Jovane Cabral é o único jogador ainda lesionado.