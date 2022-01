Sporting "elevou muito a fasquia" do Santa Clara para o Leça

Rúben Amorim mostrou-se satisfeito com a melhoria do Sporting na goleada (0-4) ao Leça, esta terça-feira, face à derrota com o Santa Clara.

O treinador do Sporting não pode sentar-se no banco dos leões, nos Açores, na jornada 17 do campeonato, por ter testado positivo à Covid-19. Em declarações à CNN Portugal, no final da partida dos quartos de final da Taça de Portugal, na Mata Real, Amorim assumiu que "gostava de ter lá estado para dar a cara" após a derrota com o Santa Clara.

"Foi difícil para mim. O que tinha a dizer-lhes disse hoje [terça-feira], por isso trouxe o plantel todo [para Paços de Ferreira]. Elevámos muito a fasquia. Jogo a jogo vamos tentar melhorar. Fomos mais intensos, muito sérios, muito comprometidos, marcámos cedo, não demos oportunidades. Acabou por ser um resultado justo", sublinhou o técnico leonino.



Na opinião de Rúben Amorim, o que mais faltou ao Sporting nos Açores - e a maior diferença para o jogo com o Leça - foi "agressividade":

"Houve jogos que não jogámos nem de perto nem de longe tecnicamente como naquele jogo, mas estivemos mais agressivos. Eles [jogadores] perceberam isso. Foi mais difícil para mim que não estava lá, mas falei com eles e eles perceberam isso. Faltou agressividade, intensidade."