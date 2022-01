Rúben Amorim regressa ao banco do Sporting frente ao Leça

Rúben Amorim está de regresso ao banco de suplentes do Sporting, na terça-feira, no jogo frente ao Leça, depois de curada a infeção por Covid-19.

O técnico do Sporting testou positivo à Covid-19 no dia 4 de janeiro e tem alta precisamente amanhã, no dia de jogo. A confirmação da presença na partida foi dada pelo seu adjunto, Carlos Fernandes.

"O Rúben Amorim vai estar a tempo de estar connosco amanhã, felizmente. É uma boa notícia", disse.

O técnico falhou apenas um jogo, nos Açores frente ao Santa Clara, partida para o campeonato que os leões perderam por 3-2.

O Leça-Sporting joga-se terça-feira, às 20h45, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.