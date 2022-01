Luís Dias: "Rodrigo Ribeiro é um avançado do futebol moderno"

Luís Dias, que integrava o "scouting" do Sporting quando Rodrigo Ribeiro foi observado em Alcochete com apenas nove anos de idade, considera que o jovem de 16 anos, que pode fazer a sua estreia pela equipa principal do Sporting na Taça de Portugal, é um avançado moderno.

Rodrigo Ribeiro, foi chamado por Rúben Amorim aos trabalhos da equipa A do Sporting, na preparação para o jogo com o Leça, dos quartos de final da Taça de Portugal. Em entrevista a Bola Branca, Luís Dias define as principais características do avançado, que começa a destacar-se.

"O Rodrigo é um jogador com as características do futebol moderno, é um avançado do futebol moderno. É um avançado com qualidade técnica, que sabe executar bem no um contra um. Tem características muito interessantes ao nível da finalização, porque finaliza bem com os dois pés e também aparece bem de cabeça por ser alto, tem uma boa morfologia para a posição de avançado", destaca o antigo "scout" leonino.

Do ponto de vista psicológico, Rodrigo Ribeiro também "tem revelado uma maturidade e um equilíbrio emocional" nas várias categorias. Algo que, de acordo com Luís Dias, lhe permite dar boa resposta em campo:

"Além de ser forte ofensivamente, é competente do ponto de vista defensivo e executa bem o que os treinadores lhe pedem taticamente. É um jovem em ainda em fase de evolução e formação, está numa altura da especialização. Esta situação de poder ir mais acima do que os colegas da sua idade confere-lhe uma responsabilidade maior, mas ao mesmo tempo demonstra que tem argumentos superiores aos colegas."

Alternar entre equipas não afeta Rodrigo Ribeiro



Natural de Viana do Castelo, Rodrigo Ribeiro é internacional pela seleção nacional de sub-17. Esta época, contabiliza 100 minutos em dois jogos pelos sub-23 do Sporting. Pela equipa de sub-19, foi utilizado em quatro jogos na Youth League da UEFA, com um golo marcado.



O percurso de alternância entre o plantel principal e os escalões de formação é encarado com confiança e estabilidade emocional por Rodrigo Ribeiro, garante Luís Dias. O avançado de 16 anos dá provas de que tem condições para aproveitar a oportunidade que está a ser-lhe dada por Rúben Amorim, que "tem feito um trabalho extraordinário na integração de jovens talentos da formação do Sporting".

"É preciso os jogadores encararem com a mesma tranquilidade a evolução quando são chamados à equipa principal como, depois, terem de regressar e continuar a sua formação nas respetivas equipas. O Rodrigo já deu provas disso: numa semana esteve no banco da equipa principal, mas passados alguns dias estava a competir pelos sub-19 e não teve quebras de rendimento. Significa que do ponto de vista psicológico e emocional ele está estável e isso é muito importante", frisa.

O Sporting defronta o Leça na terça-feira, às 20h45, em Paços de Ferreira, a contar para os "quartos" da Taça de Portugal. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.