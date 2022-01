Gonçalo Inácio eleito melhor defesa do mês da I Liga

Gonçalo Inácio, central do Sporting, foi eleito melhor defesa do mês de dezembro da I Liga. Pelo terceiro mês consecutivo, o prémio vai para o clube leonino, depois de Pedro Porro e Coates.

O jovem central de 20 anos somou 16,67% dos votos dos treinadores principais da competição, arrecadando assim a sua primeira distinção individual.

No segundo lugar desta votação ficou o seu colega de equipa, Coates, com 13,19% dos votos, sendo que Fábio Cardoso (11,11%), do FC Porto, completou o pódio.

Durante o mês, Gonçalo Inácio foi totalista na formação leonina, tendo alinhado todos os minutos nas quatro partidas que terminaram com vitória do Sporting, com natural destaque para o golo apontado no triunfo em Barcelos, na jornada 15.