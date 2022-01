Derrota com o Santa Clara mostrou que "Sporting tem muito para melhorar"

O adjunto de Rúben Amorim no Sporting, Carlos Fernandes, diz que a derrota com o Santa Clara não mudou nada em relação às contas do título, mas mostrou o quanto a equipa tem para melhorar.

"Já tivemos exemplos no passado que 7 pontos eram recuperáveis. Não muda nada, estamos focados no nossos jogos e tristes por ter perdido com o Santa Clara. Mostro que equipa tem muito para melhorar. Campeonato esteve sempre relançado. O que os rivais fazem não muda a nossa semana", disse, em conferência de imprensa.

O próximo jogo é frente a uma equipa da quarta divisão, o Leça, mas que já eliminou dois clubes da I Liga da Taça, Arouca e Gil Vicente. O plantel "está alertado".

"É uma competição diferente, que queremos ganhar. Preparamos bem o Leça, alertamos os jogadores para esse facto, já eliminaram dois clubes da I Liga. É um clube no limiar dos campeonatos profissionais. É um bom exemplo do que é ser profissional no amador. Estão sempre a atacar e, na Taça, com o Arouca e Gil, mostram que têm capacidade de defender", atira.

Ricardo Esgaio foi muito criticado após o jogo com o Santa Clara, com erros individuais, e Carlos Fernandes deixou vários elogios ao lateral-direito.

"O Esgaio é dos jogadores que todos os treinadores querem ter, está a correr-lhe muito bem a época. Foi um jogo mal conseguido em termos individuais aqui e ali. Executou tudo o que lhe pedimos. Ele faz sempre no máximo o que lhe é pedido", termina.

O Leça-Sporting joga-se terça-feira, às 20h45, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.