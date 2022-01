Carlos Fernandes. “Devíamos ter segurado a vantagem”

O treinador adjunto do Sporting, Carlos Fernandes, reconhece que “foi um jogo muito difícil” contra o Santa Clara, mas lamenta os falhanços de oportunidades.

“Essencialmente falhou acertarmos as oportunidades que criámos. Com o 2-1, pensámos que poderíamos controlar o jogo, mas sofremos no minuto seguinte. Isso deixou a equipa intranquila”, refere Carlos Fernandes.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos leões não deixa de elogiar os seus jogadores: “A nossa crença é inabalável. Até final os jogadores deram o que tinham. Acabámos com uma boa oportunidade por parte do Paulinho. Perdemos e temos de olhar para a frente e para o jogo com o Leça”.

“Tivemos mais oportunidades e oportunidades mais claras. E devíamos ter segurado a vantagem. Não é normal a nossa equipa sofrer no minuto seguinte”, reconhece.

O técnico principal, Rúben Amorim, está em isolamento por ter testado positivo à Covid-19. Carlos Fernandes diz: “O Ruben queria estar aqui a dar a cara. Quando ganhamos, ganhamos todos e quando perdemos, perdemos todos. Se há coisa que o chateia é não poder estar a aqui a dar a cara”.

O Sporting perdeu diante do Santa Clara, por 3-2, e terminou com uma série de 11 vitórias consecutivas no campeonato.