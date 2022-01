Sporting reforça-se com internacional argentina

O Sporting apresentou, esta quinta-feira, a internacional argentina Mariana Larroquette para a sua equipa de futebol feminino.

A jogadora, de 29 anos, joga no meio-campo ou no ataque e chega do Kansas City, dos Estados Unidos.

“Estou muito feliz por estar aqui e por esta oportunidade ter surgido. O Sporting é um grande clube e eu tratarei de defender a grandeza que tem», disse em declarações à Sporting TV.

Larroquette, que tem 40 jogos e 12 golos pela Seleção das pampas, já jogou em River Plate, Universidad Chile, UAI Urquiza e ainda passou por Noruega e Estados Unidos.