Sporting. Adjunto de Rúben elogia Santa Clara e desvaloriza pressão

Carlos Fernandes, treinador adjunto do Sporting, elogia o Santa Clara e desvaloriza o facto de ser o líder da equipa face à ausência de Rúben Amorim, infetado por Covid-19.

O Santa Clara “é uma equipa com um plantel com mais qualidade do que a pontuação indica. No início do ano estiveram perto de se qualificarem para a fase de grupos da prova europeia, e não o conseguiu por muito pouco, tendo sido eliminada na última ronda de apuramento. Uma equipa que elimina o FC Porto demonstra que tem essa capacidade”.

O técnico dos leões detalha os açorianos: “Tem características muito específicas, um guarda-redes que joga muito bem com os pés, que tem soluções e profundidade no plantel. Têm o Morita que joga muito bem. Têm jogadores com capacidade de rotura. Apesar do Santa Clara ser uma equipa num momento imprevisível, tem a capacidade de ganhar a qualquer equipa e já demonstrou isso”.

Questionado sobre se a ausência de Rúben Amorim, Carlos Fernandes foi perentório: “Queríamos contar com o Rúben connosco porque é uma pessoa que transmite energia muito positiva ao grupo, mas o mais importante é que ele está bem e a família também. Hoje em dia com as novas tecnologias isso vai-se esbatendo. Por exemplo, hoje viu o treino em direto e consegue-nos ajudar sobre algumas correções. Em termos de preparação estamos tal e qual.

Em relação ao facto de estar a orientar os leões aos 27 anos, Carlos Fernandes agradeceu a oportunidade: “É positivo estar aqui, independentemente da idade. Tenho a sorte de trabalhar com alguém que dá essa oportunidade quer a jogadores, quer a treinadores. A nossa equipa técnica é um misto entre a experiência do mister Vital, como eu ou o Adélio que estamos aqui há três anos. É encarar com naturalidade. Surgiu esta oportunidade. Se eu tiver Covid há de surgir outro”.